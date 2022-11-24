Россия ждет от ООН принципиальной оценки фактов казни и пыток со стороны ВСУ

Постпред в ООН Небензя: Россия ждет от ООН принципиальной оценки пыток и казней военных РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Поводом для заявления стало появившееся в сети видео с казнью российских военнопленных боевиками ВСУ.

Постпред РФ Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН по Украине. Он сообщил, что Россия ожидает от международных организаций принципиальных оценок о несоблюдении Украиной гуманитарного права.

«Буквально на прошлых выходных мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими военными безоружных российских военнопленных. В открытом письме мы призвали и генерального секретаря, и членов Совбеза ООН потребовать от Киева прекращения грубейших нарушений гуманитарного права», — заявил дипломат.

Небензя отметил, что с каждым днем фиксируется все больше пыток и истязаний пленных, что нарушает Женевскую конвенцию.

«Освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического вооруженного формирования казнят пленных через повешение. Попутно в ЛНР судмедэксперты пришли к выводу, что у погибших пленных еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги», — сообщил дипломат.

Представитель России добавил, что от международного сообщества и правозащитных организаций ожидается принципиальная оценка несоблюдения Киевом обязательств в области МГП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты начали репрессии против мирного населения в Херсоне.