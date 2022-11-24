Жители Петербурга объявили войну автомобилистам

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Риск наезда и выхлопные газы под окнами. Это лишь малая часть «подарков» от владельцев авто.

В Петербурге сейчас разворачивается настоящее противостояние между автомобилистами и жителями районов, которые попали в новую зону платной парковки. Водители, приезжающие на работу или по делам, быстро нашли способ бесплатно оставить машину — в чужом дворе. Жильцы, ожидаемо, этим недовольны. Леонид Рыжиков выяснил, есть ли способ уладить конфликт?

«Это не нашего двора машина. Эту тоже я в первый раз вижу, это машина не наша, эта машина тоже никогда здесь не парковалась. Вот единственная машина, которую я знаю», — жалуются жильцы.

Чужакам здесь не рады, но и сделать ничего не могут. Этот некогда уютный двор теперь полностью заставлен машинами. Маргарита даже собаку боится спускать с рук.

«Они задом на меня наезжают, потому что они меня не видят. Они туда-сюда, ищут место целый день, сюда заезжает одна, другая выезжает, и прямо вот так вот, пройти здесь невозможно», — делится наболевшим Маргарита.

А еще жителям первых этажей приходится дышать выхлопными газами.

У водителей, приезжающих сюда по делам, свои аргументы. После того, как этот и соседние кварталы попали в зону платной парковки, час стоянки у тротуара обходится в 100 рублей. За рабочий день набегает приличная сумма.

«Простите, платить почти тысячу рублей, я не готов, а на общественном транспорте ехать мне не удобно. Если на машине я добираюсь до работы минут за 40, то на метро, автобусе троллейбусе, это выйдет больше часа», — заявил автомобилист.

Идут автомобилисты и на другие хитрости, порой рискуя лишиться своих машин.

Вот так сейчас выглядят набережные Васильевского острова: спуски к воде заставлены машинами. Зона платной парковки начинается на той стороне Невы, поэтому здесь автомобилисты занимают все свободные места. Хотя такая парковка может быть очень опасна. При сильном ветре с залива вода в реке поднимется за считанные часы, и тогда машины просто смоет волной.

Между тем, закрыть въезд во дворы можно шлагбаумом, но сначала — надо провести собрание собственников жилья. Убедить всех соседей, разработать проект благоустройства, учитывая нужды инвалидов и мам с колясками.

«Это не быстрый вопрос, как и вся бюрократия в нашей стране. Поэтому там условно месяц–два, даже если оперативно жители собираются и собирают деньги на установку шлагбаумов или ворот, придется ждать согласования всех государственных органов», — отметил муниципальный депутат Илья Киселев.

В Москве эта процедура занимает меньше времени, к тому же городские власти субсидируют установку шлагбаумов. В целом, за 10 лет существования платных парковок сложилась довольно гибкая система. Есть парковочные абонементы или парковки только для резидентов, жителей ближайших домов. Петербургские автовладельцы, которые не находят себе место у собственного дома, кажется, не прочь перенять опыт.

«Я со двора не выезжаю. Моя машина стоит здесь. Потому что я понимаю, что если я сейчас куда-нибудь уеду, то мне придется платить сто рублей в час на улице, на которой я живу», — говорит жительница Петербурга.

Власти Северной столицы, между тем, планируют расширять зону платной парковки. Например, на Васильевский остров и Петроградскую сторону. Так что, пока не придумали каких-то преференций для жителей этих районов, самое время задуматься о том, как оградить свой двор от чужаков.