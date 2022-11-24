Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию ОДКБ

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Политик объяснил свое решение «недостаточной проработанностью документа».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не станет подписывать итоговую декларацию.

По его словам, причиной этому стало «отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения» в документе и среди стран Организации.

Пашинян добавил, что декларация должна точно и непредвзято оценивать ситуацию в Нагорном Карабахе, чтобы размытые формулировки не стали причиной отказа ОДКБ от союзнических обязательств и «зеленым светом» для агрессии Баку против Еревана.

«На данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект „Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения“ недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заявил премьер Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на саммите ОДКБ призвал уделить особое внимание конфликту в Нагорном Карабахе.