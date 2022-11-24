Расставляем приоритеты! Тимофей Баженов рассказал, как выжить в лесу зимой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Специалист по выживанию и телеведущий перечислил правила, которые помогут потерявшемуся в мороз человеку сохранить жизнь. Вдохновителем вопросов стала неунывающая бабушка.

На этой неделе пришла новость, которая потрясла многих россиян. 76-летняя женщина 25 часов провела в лесу на 15-градусном морозе и встретила спасателей в бодром расположении духа. Она рассказала им, что всю ночь ходила, чтобы не замерзнуть, и тут же предложила мужчинам угоститься приготовленным накануне борщом.

Чтобы выяснить, правильно ли поступила бабушка и как нужно вести себя зимой в лесу заблудившемуся человеку, 5-tv.ru связался со специалистом по выживанию, телеведущим и депутатом Госдумы Тимофеем Баженовым. Его полезные ответы на простые вопросы далее приведены целиком.

Правильно ли поступила бабушка?

В науке сохранения жизни есть одно непреложное правило: если человек остался жив, значит его опыт положительный, и он делал все правильно. Люди, которые не были в такой ситуации, могут потом анализировать, как можно было бы поступить, чтобы сделать ситуацию еще менее критической. Но мы с вами должны осознавать, что человек боролся за свою жизнь и в этой схватке победил. Так что бабушка — большая молодец, и я жму ей крепко руку.

Но с точки зрения выживания, наверное, тактика постоянной смены дислокации должна быть сочтена неверной. Потому что человек, оказавшийся в такой ситуации рассчитывает на внешнюю помощь. А спасателям всегда удобнее искать человека, если он находится на одном месте

Что делать потерявшемуся человеку в лесу зимой?

В особо критических ситуациях нужно думать о приоритетах. Приоритеты — это цели, которые ставит перед собой человек, и их четкая очередность. Например, если человек заблудился, и льет дождь, то огонь разводить не следует. Следует сначала организовать укрытие, а потом уже в укрытии разводить огонь. Иначе усилия будут тщетными.

Если мы говорим об условиях мороза, то нужно создать ситуацию, в которой тепло будет сохраняться максимально. В первую очередь это укрытия, защищающие человека от ветра. Далее нужно обеспечить себе источник тепла — костер. Далее нужно позаботиться о запасе дров и внимательно следить за тем, чтобы те части человеческого тела, которые подвергаются обморожению в первую очередь, не были обморожены.

Постоянное движение — своего рода выход. Но в длительных условиях отрицательных температур отсутствие пищи, воды и крова очень быстро изматывает путешественника. Поэтому чаще всего стандартная программа выживания предполагает остановку на каком-то более или менее укромном и удобном для лагеря месте и организацию первичных средств обогрева.

Можно ли топить снег в лесу и пить получившуюся воду?

Безусловно, снеговая вода прекрасно подходит для стратегии выживания. Снег можно есть, можно его топить на костре в какой-то емкости, если имеется кружка или котелок. Очень часто от доморощенных выживальщиков можно слышать истории о том, что снег — это вода дистиллированная и пить ее вредно. На самом деле, конечно же, в условиях экстремальной ситуации, когда человек оказывается наедине с дистиллированной водой ненадолго, пить ее можно и даже нужно. Это очень хорошо промывает почки.

В случае если человек боится авитаминоза или боится нарушить солевой баланс, можно в снеговую воду добавить золу из костра или еловую сосновую хвою. И то, и другое вполне восстанавливает баланс питьевой воды. Другое дело, что зимой в лесу без достаточных навыков, инструментов и оружия сложно добыть пропитание. Но и это возможно!

И не нужно забывать о том, что человек оказывается в таких условиях не всякий. Чаще всего, если человек идет ночью в лес погулять и там теряется, подразумевается наличие леса рядом с его жилищем. А значит: он в лесу не в первый раз и обладает теми или иными навыками.

Как правильно лечь спать в лесу в мороз?

Здоровый сон — это залог выживания. Если хочешь победить противника, лиши его сна. Поэтому чтобы не быть побежденным в экстремальной ситуации, любой человек должен спать.

Другое дело, что ни в коем случае нельзя ложиться спать в снег при отрицательных температурах без должной подготовки — просто переставать двигаться и замирать от усталости. Вот это, действительно, чаще всего влечет за собой необратимые последствия.

Ко сну следует готовиться. Нужно расчищать площадку. Нужно настилать себе матрас, например, из елового или соснового лапника, из прелых листьев. Нужно разводить рядом с ночлегом костер — причем с наветренной стороны, чтобы ночью не угореть, и чтобы тепло отражалось на ту поверхность, на которой отдыхает человек, и при этом ядовитые газы, выделяемые костром при горении, не попадали в легкие.

Что категорически нельзя делать в лесу?

Категорически в лесу нельзя делать глупости — совершать поступки, которые намеренно могут привести к катастрофическим последствиям. Нельзя отправляться в лес, будучи легко одетым. Нельзя отправляться в лес, никому не сообщив, куда вы идете. Нельзя отправляться в лес, не имея с собой средств для добывания огня и медикаментов обязательного ежедневного приема.

Желательно, отправляясь в лес, иметь при себе полностью заряженный телефон (а лучше два), паурбанк и компас. Обязательно сообщать, куда вы направляетесь, куда и во сколько намереваетесь вернуться. В случае если у вас нет соседей или родственников, которым вы можете оставить такую информацию, каждый должен знать, что эту информацию принимает МЧС по телефону 112 в любое время дня и ночи. В случае если человек не выходит на связь в назначенное время, начинают поиски.

Ни в коем случае нельзя отправляться в лес в одежде маскировочных расцветок. Грибники и дачники — это не военнослужащие специальных подразделений. Им не от кого прятаться в лесу. Не нужно стесняться, одежда должна быть яркой. Это облегчит спасателям поиски, в случае если вы окажетесь в нехорошей ситуации.

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