«Коллективный Запад» окрысился: политолог назвал цель резолюции Европарламента

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ELYXANDRO CEGARRA; 5-tv.ru

Представительный орган ЕС признал Россию «страной-спонсором терроризма» в свете продолжающейся военной спецоперации на Украине.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Россию «страной-спонсором терроризма» как шаг к своей главной цели — разграбить и уничтожить ее. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал политолог Андрей Кошкин. Он отметил, что вышеупомянутого термина нет в законодательной базе Евросоюза (ЕС), а сам документ носит исключительно рекомендательный характер. Также эксперт подчеркнул: более сотни депутатов не поддержали резолюцию, выступили против или воздержались от голосования.

По словам Кошкина, это говорит о наличии определенного процента людей во властных структурах ЕС, которые понимают — подобные данной резолюции документы не способствуют единению и обеспечению безопасности. Они не укрепляют европейские страны, не поддерживают партнерские отношения, а ведут по пути экстремизма.

«Наверно, так можно характеризовать желание депутатов, которые работают в общем таком контенте, заложенном из Вашингтона в формате трансатлантического единства. Что все должны выполнять указания США, потому что они находятся в состоянии гибридной войны и поставили задачу перед своими союзниками ее (Россию) уничтожить и разграбить», — заявил Кошкин.

Резолюция Европарламента была принята в контексте продолжающейся спецоперации РФ на Украине, осуждаемой в ЕС. Ее поддержали 494 человека; еще 58 проголосовали против; оставшиеся 44 воздержались. Юридических последствий этот документ за собой не влечет, он только содержит «советы».

В их числе призыв вводить санкции против Москвы, присоединяться к существующим, а также идея принять меры против стран, «пытающихся помочь России» обойти ограничения. Европарламент также хочет «немедленного и полного эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана» и отказа от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Они собираются, наверно, разрабатывать какие-то юридические меры, хотели бы использовать в будущем этот документ, чтобы разграбить Россию, отобрать ее активы, которые находятся за рубежом. Весь „коллективный Запад“ окрысился и вот так в резолюции Европарламента написано, что „спонсор терроризма“… Так бы они хотели Россию уничтожить», — заключил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции МИД РФ на резолюцию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подобрала меткое и емкое слово, охарактеризовавшее попытки Европарламента надавить на Москву.