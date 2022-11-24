По тонкому льду: как обезопасить себя на зимних водоемах

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Первое, что нужно сделать, если вы провалились под лед — перестать паниковать.

С приходом первых морозов участились случаи, когда подростки и даже взрослые проваливаются под лед. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо следовать нескольким важным правилам, пишет «Российская газета».

Первое и самое важное — следить за детьми. Не так давно в городе Первомайске Нижегородской области два 11-летних подростка решили проверить лед на прочность. По итогу мальчиков вытащил из воды случайный прохожий.

Второе: не торопиться идти на рыбалку. Нередко рыбаки спешат выйти на лед, не подозревая, какая опасность их предостерегает. Так, в Красноярском крае под лед ушли два рыбака на озере Сереуль. Выбраться на берег сумел только один. Двое мужчин едва не замерзли в реке Минуса. Их спасло, что это произошло на малой глубине. Но им пришлось ждать спасателей по грудь в ледяной воде.

Также необходимо запомнить, что на автомобиле молодой лед нужно всегда объезжать стороной. Особенно он коварен в ноябре.

Что делать, если вы вдруг провалились под лед? Спасатели советуют запомнить самое важное правило: не паниковать.

«Запоминайте: как только под ногами хрустнуло, нельзя паниковать. И делать резкие движения. Дышите, как можно глубже и медленнее. Если уже в воде — раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, вытянувшись горизонтально по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить на него сначала одну, а затем и другую ногу. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь как можно дальше и ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность. На ноги вставать уже на берегу», — говорит начальник ревдинской пожарно-спасательной части ГУ МЧС Свердловской области Василий Стерхов.

Для любителей экстрима важно не выходить на лед толщиной менее 10 сантиметров. По словам спасателей, в данный момент толщина льда в среднем по российским водоемам не превышает даже пяти сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сейчас во многих регионах России сотрудники МЧС проводят рейды у водоемов. Предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед, который еще недостаточно крепкий даже на севере страны.