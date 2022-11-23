Путин на саммите ОДКБ призвал уделить особое внимание конфликту в Нагорном Карабахе

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Организация после событий в Казахстане уделила особое внимание силам оперативного реагирования.

Острые проблемы мирового масштаба сегодня обсуждались на саммите Организации договора о коллективной безопасности. На встречу в Ереване приехал и Владимир Путин. Обозреватель «Известий» Игорь Балдин узнал, над чем участники ОДКБ еще собираются поработать, а что уже можно назвать достижением.

Восток дело тонкое. И в Армении умеют производить впечатление. Кроме традиционных в этом случае бутербродов, журналистам предлагают блюда национальной кухни. Встречают их в картинной галерее, где находятся работы самых известных местных художников. А заседание ОДКБ проводят в одном из самых живописных мест Еревана.

Пока под флагами тщательно пылесосят красную дорожку. У здания гостиницы, где проходит встреча, уже столько кортежей, что в какой-то момент собирается пробка. Но среди всех делегаций России особое внимание. В аэропорту Владимира Путина встречает Никол Пашинян. Пока они общаются, с его представительского авто снимают флаг, он решает сесть в машину российского президента.

Варшавского договора, конечно, давно нет. И единственный дружественный военный блок России — это ОДКБ. Он не дает раскачать лодку в постсоветских республиках тем, кто привык это делать повсюду. Так, госпереворот в Казахстане удалось предотвратить, только когда туда ввели силы быстрого реагирования.

«Продолжается совершенствование коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, коллективных авиационных и миротворческих сил, на постоянной основе проводятся мероприятия по поддержанию их боеготовности. Эффективность этих мероприятий подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила остановить захват власти экстремистами и помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике», — сказал Путин.

Теперь силы быстрого реагирования обеспечат новым вооружением и более современной техникой — уж очень неспокойная обстановка на всей территории СНГ. Что ни год, новый вооруженный конфликт.

«Усиление комплексного армяно-азербайджанского урегулирования — безусловно, этот острый вопрос нашего внимания требует. Положительно оцениваем в этой связи прошедший в Сочи в конце октября саммит лидеров Азербайджана и Армении в присутствии вашего покорного слуги, президента России. Состоявшиеся переговоры создали хорошую основу для будущих компромиссов», — сказал Путин.

Жители Еревана встречали российскую делегацию с флагами. На пути следования кортежей люди с плакатами «Добро пожаловать» и «Мы вместе». Им есть за что благодарить нашу страну.

Два года назад война в Нагорном Карабахе остановилась во многом благодаря дипломатическим усилиям России и не вспыхнула вновь, потому что туда вошли наши миротворцы. Здесь это помнят. Вот, например, к скамейке привязали георгиевскую ленту.

Мирный договор между Ереваном и Баку до сих пор не подписан. И здесь есть два варианта: Вашингтонский — полный суверенитет Азербайджана над захваченными территориями и Московский — особый автономный статус для спорных земель.

О самой острой теме, спецоперации на Украине, говорят вскользь. Здесь нет единства даже в ОДКБ. Россия скорее предупреждает: тот, кто накачивает Киев оружием, может однажды прийти за каждым.

«Поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств, реакция других государств приводит к возникновению угрозы, расширение конфликта, в том числе за счет вовлечения в него других государств», — сказал Станислав Зась, генсек ОДКБ.

Даже во времена Карибского кризиса Запад так себя не вел, напоминает Лукашенко. Глобальная безопасность трещит по швам. Все потому, что Вашингтон никак не примирится с тем, что мир стал многополярным.

«Налицо беспрецедентное обострение обострение военно-политической обстановки, поляризация подходов мирового порядка. Страны запада пытаются вернуться к однополярному миру», — заметил Лукашенко.

Встреча давно вышла за рамки протокола уже на три часа. Безопасность — это то, что сейчас волнует каждого не только в СНГ, но во всей Европе. А без России ее не построишь.