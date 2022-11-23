Ошибка Саакашвили: куда приведет Зеленского нежелание договариваться с Россией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Экс-президент Грузии напрасно полагал, что может строить козни против России и получить защиту от Запада. Его украинский коллега наступил на те же грабли.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ту же ошибку, что и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, поэтому разделит его судьбу и окажется в тюрьме. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Юрий Светов.

Редакция обратилась к эксперту за комментарием после того, как в Польше назвали две роковые ошибки Зеленского, которые приведут Киев к трагедии. Такой материал вышел на польском портале Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). В нем сказано, что первая ошибка президента Украины — попытки выставить Россию виновницей падения ракеты в польскую зерносушилку; а вторая — назначение на пост замглавы МИД Украины скандально известного Алексея Мельника. Юрий Светов с этим категорически не согласился.

«Это все чепуха, кого интересует этот посол Мельник? Как он влияет на реальное положение дел? Никак! История с ракетами — чуть серьезнее. Но она же в ключе тех провокаций, которые и раньше делал Зеленский. Поэтому это рассуждения, которые имеют малую ценность», — отметил политолог.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в суде. Геденидзе Ираклий / ТАСС

По мнению эксперта, реальной ошибкой Владимира Зеленского стал отказ договариваться с Россией в декабре 2021 года. Тогда Кремль выдвинул свои предложения и продемонстрировал готовность к компромиссу. Однако в Киеве это восприняли это как слабость и продолжили подготовку к нападению на Россию.

«Надо было договариваться с Россией! Зеленский считал, что говорить с Россией не о чем. Что за его спиной стоят США, НАТО, поэтому он добьется своих целей. Он просто повторил ту же ошибку, которую совершил в 2008 году Саакашвили, считая, что он может действовать, как ему заблагорассудится, а его поддержат. Где сейчас Саакашвили? В тюрьме. Какова судьба Зеленского? Та же самая», — подытожил Юрий Светов.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции осенью 2021 года и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. В заключении экс-президент Грузии дважды объявлял голодовку, после чего состояние его здоровья сильно ухудшилось. С мая 2022 года он остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед».

О сгущающихся тучах над Владимиром Зеленским ранее также сообщили в США. Как писал 5-tv.ru, там заявили, что своей ложью президент Украины загнал НАТО в ловушку. Речь идет о его заявлениях про упавшие в Польше ракеты.