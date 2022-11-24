От бокала ничего не будет? Гинеколог рассказала, можно ли пить алкоголь беременным

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Подготовка к рождению ребенка должна быть плановой, а поэтому нужно примерно за три месяца совсем отказаться от алкоголя.

Беременным женщинам нельзя употреблять алкоголь даже в малых количествах, заявила Газете.ру врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова.

«Алкоголь влияет на тонус сосудов и способен вызвать неконтролируемый спазм. Тем самым ухудшается доставка кислорода и питательных веществ, что приводит к задержке развития плода, нарушениям работы нервной системы и головного мозга, увеличивается риск выкидыша», — говорит гинеколог.

Также, по словам врача, дети выпивающих родителей вырастают с меньшей массой тела и ростом, может быть задержка в развитии и слабая иммунная система.

«Употребление алкоголя в первые недели беременности может привести к отторжению и гибели плода — он выйдет из матки с очередной менструацией. Так женщина без обследования может и не узнать, что была беременна», — предостерегла врач Нина Антипова.

Также она заявила, что подготовка к рождению ребенка должна быть плановой, а поэтому нужно примерно за три месяца отказаться от алкоголя.

Залог успешного вынашивания беременности и рождения здорового ребенка — регулярные обследования, соблюдение здорового образа жизни и рекомендаций акушера-гинеколога, а также полный отказ от вредных привычек, заключила эксперт.

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