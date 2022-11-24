От бокала ничего не будет? Гинеколог рассказала, можно ли пить алкоголь беременным

Виктория Андреева 21

Врач рассказала, почему беременным нельзя пить алкоголь

От бокала ничего не будет? Гинеколог рассказала, можно ли пить алкоголь беременным

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

Подготовка к рождению ребенка должна быть плановой, а поэтому нужно примерно за три месяца совсем отказаться от алкоголя.

Беременным женщинам нельзя употреблять алкоголь даже в малых количествах, заявила Газете.ру врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова.

«Алкоголь влияет на тонус сосудов и способен вызвать неконтролируемый спазм. Тем самым ухудшается доставка кислорода и питательных веществ, что приводит к задержке развития плода, нарушениям работы нервной системы и головного мозга, увеличивается риск выкидыша», — говорит гинеколог.

Также, по словам врача, дети выпивающих родителей вырастают с меньшей массой тела и ростом, может быть задержка в развитии и слабая иммунная система.

«Употребление алкоголя в первые недели беременности может привести к отторжению и гибели плода — он выйдет из матки с очередной менструацией. Так женщина без обследования может и не узнать, что была беременна», — предостерегла врач Нина Антипова.

Также она заявила, что подготовка к рождению ребенка должна быть плановой, а поэтому нужно примерно за три месяца отказаться от алкоголя.

Залог успешного вынашивания беременности и рождения здорового ребенка — регулярные обследования, соблюдение здорового образа жизни и рекомендаций акушера-гинеколога, а также полный отказ от вредных привычек, заключила эксперт.

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