Земля ушла из-под ног: лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии

Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Невероятные кадры опубликовали другие экстремалы. Отдыхающий чуть не лишился жизни из-за неосторожности.

Экстремальные кадры с горнолыжного курорта Хакасии. Лыжники, которые сняли это видео, сообщили, что их попутчик чудом остался жив. Как выяснилось, он имел неосторожность выехать на так называемый «снежный надув» — это пласт плотного снега, нависший над обрывом. А произошла эта история на курорте около села Приисковое. Там, кстати, сейчас крайне лавиноопасно. Об этом предупреждало МЧС.