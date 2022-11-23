Скандальный актер Алексей Серебряков похудел и осунулся

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Несмотря на внешние изменения, артист много улыбался и выглядел счастливым.

Десять лет назад, в 2012 году известный актер Алексей Серебряков решил переехать в Канаду вместе со своей семьей. Но в 2021 году появилась информация, что артист вернулся на Родину. На днях он появился на премьере документального фильма «Пелевин». Присутствующие обратили внимание, как сильно изменился артист.

На фотографиях заметно, что актер существенно похудел и оброс. Однако, несмотря на это, на мероприятии артист много улыбался. Многие заметили, что Серебряков выглядел счастливым. Кроме того, актер задействован во многих проектах, а ближе к Новому году зрители увидят его в новой серии «Елок».

Актер Алексей Серебряков появился на премьере документального фильма «Пелевин». © РИА Новости / Евгений Одиноков

Сейчас актер приобщает к культурной жизни и падчерицу Дарью. Он женат на бывшей танцовщице Марии и воспитывает троих детей: дочь супруги от первого брака и двух сыновей — мальчиков пара взяла из разных детских домов.

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Алексей Серебряков вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде. Он не раз ругал свою Родину, в которой, по его мнению, национальными идеями являются сила, наглость и хамство. Однако спустя почти десять лет вернулся и заявил, что уезжал временно, а его слова неправильно поняли.