Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах под Воронежем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ

Как удалось выяснить в ходе масштабного расследования, атаку готовили сторонники украинских националистов.

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах в Воронежской области. Как удалось выяснить в ходе масштабного расследования, атаку готовили сторонники украинских националистов. Оперативные кадры с места событий опубликовала пресс-служба ЦОС ФСБ России.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — подчеркивалось в заявлении.

При осмотре места случившегося, а также в ходе неоднократных обысков у диверсантов изъяли уже готовые СВУ, различное оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, удалось выяснить, что все переговоры преступники вели по средствам конспиративной связи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Севастополя, готовившего теракт на топливном складе.