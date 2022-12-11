ТОП-10 способов дешево украсить квартиру к Новому году

Сэкономить на украшениях дома к Новому году можно при помощи подручных средств

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

Вы можете использовать всю свою фантазию: камин из коробок, игрушки из лампочек или венок из фотографий.

Когда очень хочется, наконец, сэкономить на новогодних праздниках, то настоящим спасением являются вещи, сделанные своими руками. Если хочется посидеть в новогоднюю ночь у камина — можно сделать его своими руками и почти бесплатно.

А старые лампочки, например, использовать в качестве новогодних украшений.

Новогодние комнатные цветы

На цветы в горшочках можно подвесить маленькие игрушки, «дождик», снежинки из бумаги или салфеток.

Ваза с елочными игрушками

Можно использовать эту идею, когда в доме нет елки, а можно и просто так. Ведь такая красота не должна пропадать даром.

Светодиодная гирлянда в банке

Бывает так, что за много лет в доме накопилось очень много гирлянд. Одну из них можно свернуть и положить в обычную банку. Получится замечательный светильник.

Новогодние подсвечники-бокалы

Подсвечники есть практически в любом доме. Удивить гостей можно, просто перевернув бокал и положив несколько маленьких елочных игрушек под него, а сверху — свечку. Оригинально и по-новогоднему.

Фальшивый камин

В красивых фильмах мы часто видим людей, встречающих Новый год или Рождество у камина. У вас такого в доме не оказалось — не проблема. Сделайте его сами из картонных коробок, краски и новогодних украшений. Поверьте, гости будут просто шокированы.

Оригинальный рождественский венок

Традиционно рождественский венок включает в себя элементы хвои, шишек, игрушек и прочего. А ваш может быть, например, из семейных фотографий или конфет. Все, что придет на ум.

Елочные игрушки на люстре

Почему бы и нет? Если вам недостаточно украшений в комнатах — украсьте еще и люстру. В Интернете можно найти много снимков с примерами работ.

Украшения из старых лампочек

В течение года не стоит выбрасывать старые лампочки, потому что из них потом можно сделать прекрасные и оригинальные елочные украшения.

Снеговик на двери или холодильнике

Просто посмотрите на обычную межкомнатную дверь как на пространство для творчества. Если нет белой двери в доме, можно использовать холодильник. А теперь нарисуйте там снеговика — и вот вам праздничное настроение.

Мелочи из супермаркетов фиксированных цен

Но если очень хочется еще что-то купить, то всегда можно зайти в магазинчик с фиксированными ценами на районе и приобрети веселые салфетки, бутылочки в виде снеговиков и многое другое по доступным ценам.

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