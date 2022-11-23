Проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины: «Нет оружия и боеприпасов»

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Незалежной после теракта на Крымском мосту значительно снизили наступательный порыв ВСУ.

Проблемы с железнодорожным сообщением на Украине значительно снизили наступательный потенциал ВСУ и приблизили их поражение. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Эта цель и преследовалась, когда мы выводили из строя подстанции, которые использует нацистский режим. Почему? Потому что подстанции питают как военные предприятия (по ремонту, воинские части, учебные центры натовские), так и железную дорогу», — объяснил Юрий Кнутов.

По его словам, украинцы могут заменить электровозы на локомотивы. Однако это не изменит ситуацию коренным образом. Потому что остальная железнодорожная инфраструктура зависит от электричества. Это касается стрелок, семафоров, шлагбаумов на переездах и так далее.

«В значительной степени железнодорожный транспорт перестает функционировать. А раз перестает функционировать, значит нет перевозки оружия и боеприпасов, нет перевозки личного состава и пополнения резервами. Это все сказывается на наступательных возможностях Украины», — резюмировал военный эксперт, отметив, что «порыв украинской армии значительно снизился в последнее время».

Сообщения о проблемах с железнодорожным сообщением на Украине все чаще возникают в последние недели. Поезда внезапно останавливались практически по всему западу и центру страны. Ряд ж/д направлений на время были полностью обесточены, пишет портал «Новости транспорта».

В начале ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что удары ВС РФ были сильно затруднили для ВСУ перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия.

Российская армия наносит массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. За его организацией, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. К настоящему времени вся Украина столкнулась с серьезными проблемами с электроснабжением, а Крымский мост активно восстанавливают российские специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 ноября на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы прозвучали в Киеве.