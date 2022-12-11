Безалкогольный Новый год: рецепты коктейлей за пять минут
Фото: www.globallookpress.com / Jan Baldwin
Эти рецепты праздничных напитков вполне подойдут и для детей, и для взрослых. Поэтому они просто необходимы на каждом столе в Новый год.
Помимо новогоднего стола, у хозяйки есть еще одна важная забота — праздничные напитки. А что, если на этот раз, захотелось сделать побольше безалкогольных коктейлей? На этот случай всегда спасают знаменитые эгг-ног, мохито и разнообразные лимонады.
Но самое важное — успеть их приготовить. Для этого мы подготовили для вас самые быстрые рецепты безалкогольных рецептов к вашему новогоднему ужину. Они подойдут, как для детей, так и для взрослых.
Лимонад по-американски
Ингредиенты:
Малиновый сироп — 30 мл.
Ананасовый компот — 50 мл.
Лимонный сок — 15-25 мл.
Апельсиновый сок — 50-60 мл.
Содовая вода — 150 мл.
Кружочки лимона — 30 г.
Лед — 60 г.
В высокий бокал положить несколько кусков льда, добавить малиновый сироп, положить колечко ананаса, добавить апельсиновый и лимонный соки, осторожно долить воду так, чтобы не смешать с окрашенной частью напитка. Напиток украсить тремя тонкими кружками лимона. Подать с дробленым льдом в вазочке, на подносе с лимонадной ложечкой.
Лимонад по-чешски
Ингредиенты:
Лимон — 1 долька
Лимонный сок — 30 мл.
Лимонный сироп — 30 мл.
Газированная вода — 140 мл.
Лед — 1 кусочек
В высокий стакан влить лимонный сок, лимонный сироп и газированную воду. Затем положить дольку лимона и лед. Подать сразу с соломинкой.
Эгг-ног
Ингредиенты:
Яичный желток — 1 штука
Молоко — чашка
Кофе — 1 чашка
Сахарный песок или пудра — 1 столовая ложка
Лед — 2-3 кусочка
Взять холодный крепкий кофе, сырой яичный желток, сахар, хорошо смешать, вылить через сито в стакан, дополнить холодным молоком и положить лед.
Сангрия
Ингредиенты:
Персик — 200 г.
Груша — 1 штука
Лимон — 1 половинка
Грейпфрут — 1 половинка
Виноградный сок — 1 литр
Мята — по вкусу
Вода минеральная газированная — 500 мл.
Нарежьте цитрусовые кружочками, а персики и груши — кубиками.
В графин уложите мяту и фрукты, немного помните чайной ложкой. Влейте сок, перемешайте и оставьте на полчаса в холодильнике.
Перед подачей добавьте в сангрию минеральную воду и лед по желанию.
Мохито
Ингредиенты:
Свежая мята — 10 г.
Лайм — ½ штуки
Спрайт — 150 мл.
Тростниковый сахар — 1 чайная ложка
Лед
Нарезаем лайм и кладем в бокал. Добавляем мяту, тростниковый сахар и разминаем. Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем. Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом. Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом — напиток готов.
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