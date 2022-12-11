Безалкогольный Новый год: рецепты коктейлей за пять минут

Фото: www.globallookpress.com / Jan Baldwin

Эти рецепты праздничных напитков вполне подойдут и для детей, и для взрослых. Поэтому они просто необходимы на каждом столе в Новый год.

Помимо новогоднего стола, у хозяйки есть еще одна важная забота — праздничные напитки. А что, если на этот раз, захотелось сделать побольше безалкогольных коктейлей? На этот случай всегда спасают знаменитые эгг-ног, мохито и разнообразные лимонады.

Но самое важное — успеть их приготовить. Для этого мы подготовили для вас самые быстрые рецепты безалкогольных рецептов к вашему новогоднему ужину. Они подойдут, как для детей, так и для взрослых.

Лимонад по-американски

Ингредиенты:

Малиновый сироп — 30 мл.

Ананасовый компот — 50 мл.

Лимонный сок — 15-25 мл.

Апельсиновый сок — 50-60 мл.

Содовая вода — 150 мл.

Кружочки лимона — 30 г.

Лед — 60 г.

В высокий бокал положить несколько кусков льда, добавить малиновый сироп, положить колечко ананаса, добавить апельсиновый и лимонный соки, осторожно долить воду так, чтобы не смешать с окрашенной частью напитка. Напиток украсить тремя тонкими кружками лимона. Подать с дробленым льдом в вазочке, на подносе с лимонадной ложечкой.

Лимонад по-чешски

Ингредиенты:

Лимон — 1 долька

Лимонный сок — 30 мл.

Лимонный сироп — 30 мл.

Газированная вода — 140 мл.

Лед — 1 кусочек

В высокий стакан влить лимонный сок, лимонный сироп и газированную воду. Затем положить дольку лимона и лед. Подать сразу с соломинкой.

Эгг-ног

Ингредиенты:

Яичный желток — 1 штука

Молоко — чашка

Кофе — 1 чашка

Сахарный песок или пудра — 1 столовая ложка

Лед — 2-3 кусочка

Взять холодный крепкий кофе, сырой яичный желток, сахар, хорошо смешать, вылить через сито в стакан, дополнить холодным молоком и положить лед.

Сангрия

Ингредиенты:

Персик — 200 г.

Груша — 1 штука

Лимон — 1 половинка

Грейпфрут — 1 половинка

Виноградный сок — 1 литр

Мята — по вкусу

Вода минеральная газированная — 500 мл.

Нарежьте цитрусовые кружочками, а персики и груши — кубиками.

В графин уложите мяту и фрукты, немного помните чайной ложкой. Влейте сок, перемешайте и оставьте на полчаса в холодильнике.

Перед подачей добавьте в сангрию минеральную воду и лед по желанию.

Мохито

Ингредиенты:

Свежая мята — 10 г.

Лайм — ½ штуки

Спрайт — 150 мл.

Тростниковый сахар — 1 чайная ложка

Лед

Нарезаем лайм и кладем в бокал. Добавляем мяту, тростниковый сахар и разминаем. Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем. Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом. Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом — напиток готов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, как шеф-повар Константин Ивлев готовит из тех продуктов, которые обычно хранятся в офисном холодильнике.