Канье Уэст попросил у Трампа помощи на президентских выборах в США

Канье Уэст попросил Трампа быть его «вице-президентом» на выборах 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

Два года назад за кандидатуру рэпера на выборах проголосовал 1% избирателей. Может, в этот раз ему повезет больше.

Американский рэпер Канье Уэст предложил экс-президенту США помочь ему в предвыборной кампании. Об этом артист рассказал в своем профиле в соцсетях.

«Впервые в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст в публикации.

Он спросил у читателей, как, по их мнению, Трамп отреагировал на просьбу быть его вице-президентом в 2024 году. Большинство ответили, что Трамп согласился.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выдвинуть свою кандидатуру Канье Уэст задумал в далеком 2015 году, когда заявил об этом на музыкальной премии. Еще через три года он повторил свои слова на чикагской радиостанции, а датой назвал 2024 год.

Рэпер уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов. За него тогда проголосовало по 1% избирателей от каждого из штатов — такие итоги артист назвал поражением. Возможно, на этот раз ему повезет больше.

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