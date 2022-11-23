Путин рассказал о беспокойстве лидеров стран Африки из-за ситуации с удобрениями

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«Коллективный Запад» пытается давить на РФ санкциями, но по факту делает хуже только себе самому и тем, кто в настоящий момент действительно в сложной ситуации.

Россия готова к расширению экспорта удобрений. Это сегодня заявил президент Владимир Путин на встрече с главой профильной комиссии союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Мазепиным.

Сейчас в портах Европы из-за санкций заморожены более 400 тысяч тонн российских удобрений. Одно судно, например, вообще не может покинуть порт Риги уже восемь месяцев.

Владимир Путин сообщил, что Москва находится в контакте с Генсеком ООН по вопросу разблокировки каналов поставок российских удобрений из европейских портов. Кроме того, есть планы обсудить с организацией возможность отправки аммиака через Украину.

Президент назвал «неприемлемой» ситуацию, когда России не дают экспортировать удобрения нуждающимся странам.

«Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам, и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо, но это происходит. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах», — подчеркнул глава государства.

Мазепин также сегодня рассказал о реализации крупного проекта в Краснодарском крае. В Тамани сейчас строят порт, откуда можно будет отправлять российский аммиак за границу в обход европейских терминалов.