Несколько десятков человек пострадали в результате мощного землетрясения в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dha; 5-tv.ru

Разрушены дома и другие строения. Власти оказывают помощь нуждающимся.

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Многие из них до сих пор находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Подземные толчки с максимальной магнитудой 5,9 начались рано утром, эпицентр зафиксировали в Мраморном море. В домах на побережье тряслись люстры, из ящиков сыпалась посуда. Люди выбегали на улицы, очевидцы говорят, что некоторые в панике даже выпрыгивали с балконов.