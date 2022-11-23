Система охлаждения реакторов повреждена на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ

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В «Росэнергоатоме» прокомментировали ситуацию.

На Запорожской атомной станции из-за обстрелов боевиков повреждена система охлаждения реакторов. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом».

Украинский снаряд уничтожил емкости с дистиллятами между четвертым и пятым энергоблоками. Кроме того, разбиты конструкции в брызгальных бассейнах. По словам специалистов, каждый подобный инцидент в отдельности — не критичен, но в совокупности может привести к катастрофическим последствиям.