Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

До этого в СМИ появилась информация про договоренность России и НАТО избегать инцидентов в Черном море, чтобы уйти от конфликтов.

В Минобороны России опровергли сообщения о якобы состоявшихся переговорах первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасности движения кораблей в Черном море. Заявление опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Это вымысел от начала до конца», — поясняется в публикации.

В Минобороны РФ подчеркнули, никаких контактов, в особенности «систематических» с председателем комитета Североатлантического альянса или другими представителями НАТО в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было.

До этого в СМИ появилась информация про договоренность России и НАТО избегать инцидентов в Черном море, чтобы уйти от конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США используют НАТО для Евросоюза.