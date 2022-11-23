Российские ПВО сбили пять беспилотников в районе Черного моря и Севастополя

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Несколько летательных аппаратов кружили над газоконденсатными месторождениями, рассказали в Минобороны РФ.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сказал Игорь Конашенков.

Ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил об уничтожении в городе двух беспилотников. Позднее он добавил, что сбитые БПЛА пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию.

Это не первый раз, когда над Севастополем сбивают беспилотники. 8 ноября такой летательный аппарат был сбит над акваторией города, а 1 ноября — в его северной части.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили «Ураганы», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. А сегодня почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.