Метит в генсеки НАТО? Зачем Джонсон вышел из тени и начал «сдавать» экс-коллег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; Васильев Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Скандальный экс-премьер Великобритании задумал вернуться в «большую политику» и продолжить толкать Украину к краю пропасти.

Неожиданное интервью бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором он «сдал» и подверг критике своих бывших коллег из Евросоюза, явно говорит о том, что он хочет вернуться в «большую политику». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказали российские политические эксперты.

Напомним, в беседе с телеканалом СNN Джонсон рассказал о настроениях среди руководителей ключевых стран ЕС в начале российской спецоперации по защите Донбасса. Со слов экс-главы британского правительства, на тот момент они отнюдь не были единодушны и тверды в стремлении поддержать Украину и дать отпор «агрессии» РФ.

Так, французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном были в шоке и отказывались верить, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, а премьер-министр Италии (теперь уже бывший) Марио Драги заявлял, что не намерен поддерживать антироссийские настроения других стран ЕС.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц якобы вовсе уговаривал лидера Незалежной Владимира Зеленского сдаться, чтобы конфликт скорее закончился.

Известно, что Джонсон с самого начала был ярым сторонником военного разрешения конфликта и всеми способами подталкивал Украину и Зеленского к войне, поэтому его критика в адрес «малодушных» лидеров ЕС понятна. Вопрос заключается в том, почему именно сейчас он решил рассказать об этом.

По мнению политолога Серея Маркова, неожиданная активизация Джонсона связана с тем, что он решил вернуть себе ключевое место в западном политикуме и метит ни много ни мало в кресло генерального секретаря НАТО, которое скоро станет вакантным.

«Он хочет выйти опять из тени и, насколько я понимаю, намерен стать генсеком НАТО после того как Столтенберг уйдет», — сказал эксперт.

Марков напомнил, что на должность генсека блока уже есть несколько кандидатур, однако экс-премьер Британии имеет неплохие шансы обойти их.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников полагает, что Джонсон своим заявлением озвучил позицию европейских «ястребов», которые с самого начала считали, что конфликт с Россией нужно решать не за столом переговоров, а на поле боя.

«Думаю, Джонсон выражает позицию именно этой части европейских элит, формируя мнение, что как тогда ошибался Шольц, говоря о необходимости переговоров, так ошибаются и нынешние политики, предлагающие договариваться», — отметил Солонников.

Еще одна цель громкого заявления Джонсона — подстегнуть угасающую поддержку Украины в Европе, добавил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Джонсон отказался участвовать в очередных выборах на пост премьер-министра Великобритании.