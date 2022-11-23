«Генетически предрасположены»: чем женщины-военные отличаются от солдат-мужчин

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Женщины идут воевать по тем же причинам, что и мужчины, поэтому гендерная принадлежность роли не играет.

Женщины-наемники из Польши принимали участие в украинском наступлении вместе с мужчинами. Чем женщины-военные отличаются от мужчин-военных в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Клименко.

«Генетически женщина предрасположена к выдержке. Зачастую она может очень долго находиться в статическом положении. Она может замереть, каким-то образом „мимикрировать“. Женщина обладает очень хорошей интуицией и богатой фантазией. Там, где у мужчины нет фантазии, женщина придумывает совершенно необычные сценарии, чтобы быть незамеченной», — сказала собеседница.

Также специалист отметила, что представительницы прекрасного пола более собраны. В частности, они способны долгое время находиться в засаде, выслеживая цель. Речь идет практически о целых сутках.

Что касается психологии, женщины идут воевать по тем же причинам, что и мужчины — патриотизм, долг. Таким образом, гендерные различия в данном вопросе роли не играют.

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