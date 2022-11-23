Откровенная замануха: эксперт раскрыл исключения из санкций в отношении нефти из РФ

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Россия должна строго придерживаться принципа, озвученного российским президентом Владимиром Путиным: есть предельные цены — нет нефти.

Ряд исключений из санкций отношении российской нефти, которые сделал минфин США, — это «откровенная замануха», и России ни в коем случае нельзя присоединяться к этой системе. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, Александр Фролов.

В частности, он прокомментировал пункт о том, что в установленную предельную цену на российскую нефть не будут включены расходы на ее транспортировку и страхование, что якобы должно быть выгодно для России.

«То есть каждый баррель будет стоить дешевле, но за счет увеличения объемов поставок вы получите больше денег… Мы ставим вам предельные цены, но ваши затраты на транспортировку, страхование, загрузку-выгрузку в эту цену не входят. Получается, что речь идет просто про тело цены, а все дополнительные расходы, которые возникают при транспортировке, вообще не учитываются… И вот этот пункт — один из таких крючочков, которые рыбак закидывает, чтобы рыбка заглотила, и ее можно было вытащить. Это откровенная замануха, лишь бы Россия присоединилась к этой системе», — подчеркнул эксперт.

По словам Фролова, со стратегической точки зрения России ни в коем случае нельзя присоединяться к предложенной США и их партнерами системе. Наоборот, ее нужно при любых обстоятельствах игнорировать и строго придерживаться принципа, озвученного российским президентом Владимиром Путиным: есть предельные цены — нет нефти. То есть как только покупатель присоединяется к системе потолка цен на российскую нефть, он тут же прекращает ее получать.

«Самое главное, что таким образом мы сохраним коалицию ОПЕК+, которая за время существования с 2016 года нам очень помогла. Если же сейчас мы присоединимся к этой системе, то она будет давить и на наших партнеров по коалиции. В конце концов коалиция развалится, что может привести к ценовой войне на мировом рынке, к тому, что нефть подешевеет, а Российская Федерация дополнительно потеряет доход», — заключил Фролов.

До этого минфин США опубликовал генеральную лицензию, разрешающую американским лицам оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Кроме того, допускаются операции по разгрузке российской нефти в экстренных ситуациях, а также ее поставки в Болгарию, Хорватию и странам Евросоюза, не имеющим выхода к морю, и ряд других исключений из санкций.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение экономиста Максима Чиркова о выпущенном минфином США руководстве по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из России.