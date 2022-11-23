Сергей Лазарев умилился подросшей дочери, которая с жадностью поедала завтрак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov / Instagram* / lazarevsergey; 5-tv.ru

Знаменитый папа гордится своими наследниками и рад показать поклонникам счастливые моменты с ними.

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своей четырехлетней наследницей Анной. На кадрах девочка с жадностью поедает завтрак и счастливо смотрит то в сторону, то на папу. Артист был тронут здоровому аппетиту малышки и пошутил, что та скоро взорвется от большого количества еды.

«Немного об Анечке — обожаю! Из серии „Деточка, а ты не лопнешь“?» — написал исполнитель под публикацией.

К слову, вчера Сергей отобрал у Анны и восьмилетнего сына Никиты гаджеты и дал им детские кроссворды. Исполнитель воспитывает наследников в одиночку и старается их не баловать. Чтобы воспользоваться iPad, детям сначала нужно спросить разрешения у папы.

Сейчас певец находится в Дубаи, туда он полетел вместе с сыном и дочерью. В личном блоге артист сообщал, что в последнее время много работал и теперь нуждается в недельном отпуске. Тем более, в декабре Лазарев запланировал новые концерты, а также собирается появиться на новогодних мероприятиях.

Пока последний месяц 2022 года не начался, Сергей наслаждается прекрасными видами зарубежного города. Вокалист делится снимками с отдыха и сообщает фанатам о своих впечатлениях за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев показал провокационное видео с девушкой.

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