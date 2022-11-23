Четырехлетняя девочка ушла из дома и насмерть замерзла в Бурятии

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Малышка провела на 17-градусном морозе несколько часов.

Страшная история произошла с четырехлетней девочкой в одном из районов Бурятии — малышка ночью вышла из дома и больше не вернулась, замерзнув насмерть в соседнем дворе.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону, инцидент случился ночью, 22 ноября, когда мать и еще четверо несовершеннолетних членов семьи крепко спали в соседних комнатах. Примерно 02:00 мать проснулась, чтобы проверить малышей, но маленькой дочери в комнате уже не было — женщина забила тревогу.

К поиску ребенка подключились старшие дети семьи, а также соседи и другие местные жители. Малышку нашли лишь на рассвете, она лежала возле забора в одном из соседних дворов. На ней были надеты легкая курточка, платье и сапожки — при ночной температуре примерно в минус 17 градусов, которая сейчас установилась в Бурятии, выжить у ребенка практически не было шансов — девочка умерла в машине сотрудников полиции, которые ехали навстречу скорой помощи, в сторону Кижингинской центральной районной больницы.

К настоящему моменту по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что девочка жила в полной многодетной семье. Правда, в трагическую ночь отца четырехлетней малышки рядом не было — мужчина трудится вахтовым методом и бывает дома наездами.

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