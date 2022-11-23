Умер 24-летний бобслеист Максим Баньков

Фото: Федерация бобслея России

Причиной смерти молодого спортсмена стала тяжелая болезнь.

Бобслеист Максим Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщила Федерация бобслея России в своем Telegram-канале.

«В нашей бобслейной семье произошла трагедия. Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», — говорится в сообщении.

В Федерации выразили соболезнования родным и близким Банькова. Информацию о дате и месте прощания со спортсменом родственники объявят позже.

Максим Баньков был кандидатом в мастера спорта и входил в юниорскую сборную России. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.

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