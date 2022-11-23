Развод с мужем и аутизм сына: личные драмы Лянки Грыу

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Казалось, что семья актрисы с режиссером Михаилом Вайебергом достаточно крепкая. Вместе они смогли пережить болезнь сына, но отношения в итоге развалились.

Лянка Грыу — популярная российская актриса. Несмотря на успешную карьеру, девушка не побоялась выйти замуж и родить сына Максима в 24 года. Вот только ребенку поставили задержку речевого развития и диагноз «аутизм».

Артистка познакомилась с режиссерам Михаилом Вайнбергом, с которым Грыу познакомилась на съемках картины «Ищу тебя». Актриса признавалась, что во время их первой встрече на мужчине была дурацкая рубашка. Ей понравилось, что Михаил был искренним и не был «загадочным бруталом». По словам Лянки, изначально между ними была дружба, которая переросла в любовь.

Отношения развивались стремительно: в ноябре 2009 года Грыу вручила избраннику ключи от квартиры, а 14 февраля он сделал ей предложение. Влюбленные поженились в июле 2010 года. В 24 года артистка стала матерью. Рождение сына Максима помогло артистке вырасти как в личном, так и в профессиональном плане. Но ребенку поставили задержку речевого развития и диагноз «аутизм».

«В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. В связи с этим мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Так в моей жизни появился этот город», — рассказывала актриса.

Тогда ей доктор сказал, что она должна каждый день быть со своим ребенком и заниматься с ним. В 2020 году она рассказала, что этот диагноз был снят, и Максим даже пошел в класс для одаренных детей.

В итоге артистка решила остаться в США. Друзья помогли найти там агента, так что артистка начала сниматься как в зарубежных, так и в российских проектах. Казалось, что переезд положительно повлиял на отношения знаменитости с мужем: ранее Лянка в основном была в Москве, а Михаил в Санкт-Петербурге.

Артистка жила на две страны, ведь ради съемок надо было ездить из США в Москву. Тогда помимо актерской работы знаменитость интересовало и режиссерское кресло. Ее короткометражный фильм «Я вижу тебя» попал на конкурсную программу фестиваля в Париже. Теперь поклонники ждут от нее полного метра, пишет StarHit.ru.

Создавалось впечатление, что у Лянки и Михаила крепкая семья. Но в мае текущего года актриса сообщила, что рассталась с супругом. По словам актрисы, им хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий.

При этом актриса не рассказала о каком-то конкретном моменте переломе в отношениях. Она признавалась, что ей трудно выделить какую-то одну причину.

Труднее всего было рассказать о переменах сыну: мальчик считал, что когда пары разводятся, то ругаются и обижают друг друга. Супруги успокоили наследника, объяснив, что они останутся близкими людьми илюбящими родителями.

Летом выяснилось, что у нее уже появился новый возлюбленный. Избранником оказался фотограф Марсель Симонье.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская актриса Лянка Грыу показала фото нового возлюбленного. Снимок она выложила в личном блоге.