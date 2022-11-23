«Манчестер Юнайтед» избавился от Роналду после скандальных заявлений

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Darren Staples; 5-tv.ru

Знаменитый футболист неоднократно возмущался поведением своих начальников. Теперь ему указали на дверь.

Одному из лучших футболистов всех времен и лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду указали на дверь. «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг контракт с игроком — пусть официально и по взаимному согласию, но после его скандального интервью.

Напомню, перед отбытием на чемпионат мира в Катаре португалец заявил, что недоволен своей ролью в клубе и не уважает собственного тренера.

И на этом фоне американское семейство Глейзеров, которое владеет «Манчестер Юнайтед», сообщило, что не прочь продать клуб. Конкретного решения еще не принято, но изучаются все варианты.