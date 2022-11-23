В Латвии на братское кладбище советских солдат вернулись пропавшие надгробия

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Власти страны ситуацию предпочли никак не комментировать. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ.

Мемориальные плиты на братском кладбище в Юрмале вернулись также таинственно, как и исчезли. Пропажу 16 надгробий с места захоронения советских солдат заметили на выходных. Российский Следственный комитет тут же пообещал дать правовую оценку этому факту вандализма. И вот, плиты снова оказались на своих местах.

Власти Латвии ситуацию пока не комментируют. Тем временем российские следователи заинтересовались еще одним инцидентом в латвии. Уже на другом мемориале Вандалы уничтожили гранитную надпись «Слава героям» на латышском и русском языках.