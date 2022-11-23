Британцам приходится мириться с плесенью из-за энергетического кризиса

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Власти страны, похоже, совсем не думают о людях. В зимнее время дома практически не отапливаются.

Британцы на волне энергетического кризиса столкнулись с неожиданной проблемой. Почти пять миллионов домовладельцев обнаружили в жилье… плесень. И ее распространение может только усугубиться из-за сырости и протечек, которые появились из-за отключения отопления.

По словам социальных работников, распространение грибка будет только увеличиваться в ближайшие месяцы. Местные газеты и вовсе сообщают о начале настоящей эпидемии плесени.