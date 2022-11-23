«Нарушены права обезьян»: Мария Захарова с юмором ответила на давление Штатов на ВОЗ

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

На что еще готовы пойти американские чиновники в погоне за реализацией амбиций?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала новость о намерении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовать оспу обезьян в МРОХ из-за давления США.

«Просто интересно, что на этот раз: нарушены права обезьян или ущемлена самоидентификация американских чиновников?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Насколько известно, решение ВОЗ было связано с борьбой со стигматизацией, однако по предварительной информации, на это повлияли высокопоставленные американские чиновники президента США. При этом сам Белый дом отказался комментировать ситуацию.

К слову, в октябре в ВОЗ объявили, что распространение оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией международного значения в области здравоохранения. Тогда отмечалось, что рост заболеваемости продолжает увеличиваться в разных регионах, из-за чего вспышка инфекции требует оперативных действий от стран, чтобы снизить воздействие болезни и причины ее возникновения.

Ранее 5-tv.ru публиковал предупреждение врача о возможной мутации оспы обезьян.