В Приморье задержали браконьера, хранившего шкуру, череп и кости амурских тигров

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Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. По факту случившегося проводятся проверки.

В Приморье задержали браконьера, у которого нашли шкуру, череп и кости двух амурских тигров. Животные занесены в Красную книгу.

Охотничьи трофеи мужчина хранил у себя дома. Там же оперативники обнаружили множество патронов и гранату. Возбуждено сразу два уголовных дела, задержанному грозит до семи лет тюрьмы, а также крупный штраф.