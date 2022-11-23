В Приморье задержали браконьера, хранившего шкуру, череп и кости амурских тигров
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Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. По факту случившегося проводятся проверки.
В Приморье задержали браконьера, у которого нашли шкуру, череп и кости двух амурских тигров. Животные занесены в Красную книгу.
Охотничьи трофеи мужчина хранил у себя дома. Там же оперативники обнаружили множество патронов и гранату. Возбуждено сразу два уголовных дела, задержанному грозит до семи лет тюрьмы, а также крупный штраф.