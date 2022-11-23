Хакеры рассекретили личности будущих сотрудников спецслужб Украины

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Хакеры RaHDit слили в сеть данные о 400 курсантах и преподавателях Академии Службы безопасности Украины. Их имена и адреса теперь в открытом доступе.

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») взломали списки курсантов и педагогов Академии Службы безопасности Украины. Как сообщили РИА Новости, личные данные будущих сотрудников украинских спецслужб опубликовали на антифашистском портале.

В списках есть информация о 400 людях: адреса регистрации, номера телефонов, электронные почты и страницы в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах и автомобильные номера. Помимо этого, в слитых данных есть списки учебных групп, где можно узнать успеваемость курсантов по определенным предметам.

В июле хакеры RaHDit выявили и взломали данные россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. В списках, которые передали в компетентные органы, числилось более двух тысяч имен.

«Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — отметил хакер RaHDit в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские хакеры взломали используемую ВСУ систему управления войсками «Дельта».