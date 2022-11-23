В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС

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Вашингтон заставляет европейские страны наращивать военный бюджет, чтобы шантажировать их правительства.

Власти США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов публикации, Соединенные Штаты оказывают давление на европейские страны — члены НАТО, требуя от них увеличения военных расходов на фоне разразившегося в Евросоюзе экономического кризиса и высокой инфляцией.

Такие действия США могут привести к волне протестов в европейских странах, при этом Вашингтону будет легче влиять на их правительства, говорится в статье.

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за разрыва связей с Россией.

«Даже если некоторые европейские страны найдут альтернативу, в обозримом будущем они по-прежнему будут страдать от высоких цен на энергоносители», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что антироссийская позиция государств ЕС уже снизила конкурентоспособность их экономик, а в перспективе окончательно разрушит глобальные производственные цепочки и ударит по поставкам продовольствия.

Аналитики издания делают вывод, что увеличение оборонного бюджета стран Евросоюза — один из способов Вашингтона шантажировать их руководство. В итоге Брюссель вынужден обслуживать интересы США, что для самого ЕС обернется лишь хаосом.

В конце октября Politico сообщало, что страны Евросоюза могут объявить экономическую войну США. Издание указало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц уже озвучили подобные угрозы американскому лидеру Джо Байдену.

Авторы статьи отметили очень высокий риск возникновения «недобросовестной конкуренции» со стороны США, в результате чего странам ЕС ничего не останется, как вступить в открытую конфронтацию с противником, из-за которого рушится вся их экономика и страдают люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал жуткий энергокризис в Европе уже через несколько месяцев — в 2023 году.