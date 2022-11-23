Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ

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Ведомство пообещало в ближайшее время выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на российскую нефть

Минфин США разрешил американским лицам оказывать услуги, связанные с российской нефтью, при условии, что сырье закупается не дороже установленной границы. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте национального казначейства.

Отмечается, что ограничения на оказание упомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. При этом действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из России в США.

Также разрешаются транзакции по поставкам топлива в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» допускаются до 30 сентября 2023 года.

Операции по разгрузке нефти разрешаются только в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении экипажа и защите окружающей среды.

В скором времени Минфин Штатов опубликует руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ. Сам потолок будет окончательно установлен после ряда «технических процедур». Известно, что в предельную цену не включат транспортные и страховые расходы. Также потолок не будет применяться к экспортному топливу, «существенно переработанному» за пределами России.

Ранее Еврокомиссия сообщила об окончательном решении по установлению потолка цен на газ. Так, ограничение составит три тысячи долларов за тысячу кубометров, и только в случае достижения подобной стоимости на рынке. Подобной стоимости топливо достигало только в августе 2022 года.

На днях оператор «Укртранснефть» сообщил о повышении тарифов на транзит нефти через территорию Украины для российской компании «Транснефть». Кроме того, стало известно, что в 2023 году Киев намерен повысить плату за транзит российского жидкого золота по крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов «Дружба» в Восточную часть Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и их союзники сообщили о готовности ввести потолок цен на российскую нефть.