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Западные журналисты продолжают анализировать последствия падения украинской ракеты на территорию Польши и приходят к неожиданным для себя заключениям.

Пока в США были заняты разбором выборов в конгресс, Украина чуть не втянула Европу в Третью мировую войну, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Украинскую ракету, которая упала на территорию Польши, убив двоих мирных жителей, сначала назвали российской. И это — самое безответственное предположение в конфликте, считает колумнист.

«Несмотря на всю атмосферу неизвестности, Владимир Зеленский быстро воспользовался ситуацией, чтобы заручиться большей военной поддержкой для Украины. <…> Вероятность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в Третью мировую или ядерную войну, похоже, не остановила Зеленского», — добавил Девлин.

Также автор статьи подметил, что представители Европы и США устроили настоящее представление, чтобы оправдать Украину в этом инциденте. Особенно отличился секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который «буквально из кожи вон лез» в своих речах.

«Несмотря на то, что своенравная украинская ракета убила двух граждан на территории одного из самых ярых сторонников Украины, НАТО и даже Польша не подали признаков того, что пересматривают свою явно безграничную поддержку», — пишет автор.

Брэдли Девлин отметил, что инцидент с украинской ракетой в Польше очень показателен.

Последняя попытка Запада прикрыть украинцев послала мощный сигнал своему бенефициару: Зеленский и Украина ничего не могут сказать, чтобы заставить Запад пересмотреть свою поддержку Украины. Более того, Украина может делать все что угодно, не теряя поддержки Запада, разве что кроме попытки добиваться дипломатического решения конфликта по собственной инициативе, заключил обозреватель.

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