«Не хочу большой активности»: Гари Олдман сообщил о завершении карьеры

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В следующем году актеру исполнится 65 лет. И, по его словам, у него много интересных идей, чем заняться на седьмом и восьмом десятках.

Лауреат премии «Оскар» Гари Олдман сообщил о желании в ближайшее время завершить актерскую карьеру. Причиной скорого ухода из профессии знаменитость назвал возраст и другие интересы. Об этом рассказала The Times.

По словам 64-летнего актера, со временем его карьера пошла на убыль. Да и с годами интересы человека меняются. Если в молодости кажется, можно успеть осуществить задуманное, то чем старше становишься, тем больше опасаешься чего-то не успеть сделать.

«У меня была завидная карьера, но она уже идет на убыль, и у меня есть другие вещи, которые мне интересны, помимо актерской деятельности. В следующем году мне исполняется 65 и уже седьмой десяток не за горами. Мне не хочется большой активности в 80-летнем возрасте», — заявил он.

Олдман также рассказал, что был бы рад покинуть экраны в образе Джексона Лэма из сериала «Медленные лошади». Проект в жанре шпионского триллера снят по бестселлерам Мика Херрона. После успеха первых двух сезонов, его продлили до четвертого сезона. Олдман пообещал сыграть во всех.

К слову, актер прославился благодаря роли в фильме «Пятый элемент», «Гарри Поттер», «Шпион, выйди вон!», «Сид и Нэнси» и другим.

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