На берегах Канады обнаружено четвертое тело горбатого кита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ringo Chiu; 5-tv.ru

Одной из возможных причин гибели морских гигантов считают столкновение с кораблем.

В Канаде гибнут горбатые киты. Гигантские туши морских млекопитающих обнаруживают на побережье чуть ли не каждую неделю. И уже установлено, что двое из четырех животных погибли от ран, нанесенных тупым предметом. Такое могло произойти от столкновения с кораблем.

Вот только местный департамент рыболовства так и не смог установить, стало ли это причиной смерти. На то, чтобы выяснить все обстоятельства, эксперты взяли несколько недель.