Магия ремонта: как в Петербурге коммуналки превращают в студии и чем это грозит

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Нагрузки старые коммунальные сети не выдерживают, да и в правовом поле подобный ремонт запрещен.

В России могут запретить продажу комнат в коммуналках под видом студий. И сейчас жители исторической части Петербурга готовятся к настоящему концу света: центральные районы северной столицы едва ли не наполовину состоят из подобных квартир в бывших доходных домах.

Почти везде — незаконная перепланировка. И такие самопальные квартиры могут обернуться для владельцев не только серьезными проблемами с законом, но и даже стоить им жизни. Дмитрий Будков все расскажет.

«Туалет, душевая, часть коридора отрезана, поставлена металлическая дверь. На сегодняшний день создается посуточно», — жалуется сосед.

И это не реклама аренды, а наоборот. Хозяин комнаты в коммуналке пытается выселить незваных соседей с тех пор как внезапно оказался среди крошечных квартир. Риелторы выкупили три комнаты, протянули трубы к общему водопроводу, поставили санузлы, душевая появилась даже на кухне.

Соседей этажом ниже теперь все время топит. Такой нагрузки старые коммунальные сети не выдерживают.

«Над нашей кладовкой сделали туалет. Это все льется к нам в кладовку. Все это на потолке видно», — показывают нанесенный ущерб жильцы.

А в другой квартире в типичном петербургском доходном доме, поползли трещины по стенам. Соседи сверху решили превратить большую квартиру в несколько маленьких.

«Либо при заливке потечет через щели в квартиры, либо потолок обрушится нам на голову, либо если они не будут нарушать нормы и правила заливки, то тогда все пройдет хорошо», — рассказал сосед.

Сомнительная реконструкция старых коммуналок оказалась прибыльным бизнесом. Рынок миниатюрных квартир в Петербурге растет невероятными темпами. Количество предложений, по оценке риэлторов, уже переваливает за 30% от общего числа.

Обычно коммунальные квартиры покупаются в бывших доходных домах. Новые владельцы самовольно проводят перепланировку, нарезают на студии и оборудуют их санузлами, а затем выставляют на продажу. Правда, большинство покупателей может даже и не подозревать, что все это сделано незаконно.

Смотрим одну из таких студий в трехкомнатной коммуналке. Второй этаж, собственный санузел, еще одна мокрая точка на общей кухне. За 25 квадратных метров просят около пяти миллионов рублей. Хозяйка уверяет: если надумаем купить, а впоследствии продать проблем точно не будет.

Жилье хоть и маленькое, зато свое, и за небольшие деньги для центра. Это и привлекает покупателей, но вот узаконить такую переделку невозможно.

«Эти квартиры оформляются как доли в большой квартире. Там есть привязка к определенным помещениям, есть привязка к плану, но в большинстве случае с точки зрения государства эта перепланировка является незаконной», — объясняет риэлтор Алексей Силантьев.

После многочисленных жалоб петербургские депутаты обратились в министерство строительства и ЖКХ с инициативой вовсе запретить такие студии и ужесточить наказание для тех кто торгует долями в коммуналках, ради перепланировки.

В 2017-м в одном из доходных домов Петербурга подобный ремонт закончился обрушением несущей колонны. Жителей экстренно переселили в маневренный фонд. Было возбуждено уголовное дело.

Вопреки законодательству делается все, что запрещено: в коммунальном жилье ломают несущие стены, строят перегородки, тянут трубы над головами соседей снизу. А ведь в случае проверки все это придется переделывать обратно, и собственная студия со всеми удобствами снова превратится в обычную комнату.

«В соответствии с жилищным и гражданским законодательством нужно привести все в прежнее состояние за свой счет, если это не происходит, то — вплоть до продажи с публичных торгов. И тогда человек остается и без денег, и без собственности», — констатирует Президент Ассоциации риэлторов СПб и ЛО, вице-президент и член Правления Российской Гильдии Риэлторов Валерий Виноградов.

Если и покупать студии в бывшей многоквартирном помещении, говорят риелторы, то только на первом этаже с отдельным входом и с условием, что на ремонт есть разрешение. Чтобы не бояться проблем с законом, за такие же деньги вполне можно купить легальную студию. Пусть и не в центре города.