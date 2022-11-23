Как не стать жертвой инсульта — советы специалистов
Снизить риск инсульта помогает зарядка и активный образ жизни
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Фомичев; 5-tv.ru
Ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек. Как не оказаться в их числе?
Инсульт бывает двух видов: ишемическим и геморрагическим. Первый происходит из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга, второй — из-за кровоизлияния в мозг или его оболочки.
Профилактика ишемического инсульта
В основном жертвами ишемического инсульта становятся пожилые люди, либо сердечники. Для профилактики врачи рекомендуют регулярно обследоваться.
Рекомендации от врачей:
- посещать кардиолога;
- делать УЗИ сосудов шеи и сердца;
- делать анализ крови.
Профилактика геморрагического инсульта
Такой инсульт происходит из-за нарушений свертывания крови и изменений сосудов.
Рекомендации от врачей:
- ежегодно проходить медицинский осмотр;
- следить за давлением.
Специалисты отметили, что снизить риск инсульта помогает зарядка и активный образ жизни, употребление овощей и зелени, морепродуктов и рыбы, сокращение употребления кофеина и алкоголя, регулярные обследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество инсультов возросло среди людей младше 55 лет.