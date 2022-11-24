Как правильно оформить кредит: пошаговая инструкция

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Для хороших условий кредита нужен хороший кредитный рейтинг, улучшить который можно простыми способами.

Спрос на кредиты возвращается. Судя по данным аналитиков, рынок розничного кредитования восстанавился.

«2023 год по объемам будет похож на 2020-й и 2022-й, если не будет провалов и катаклизмов», — считают эксперты.

Но как получить кредит с хорошими условиями? Все просто — вам нужен хороший кредитный рейтинг. Это значит, что вам необходимо:

закрывать кредитную карту в беспроцентный период;

вносить платежи вовремя или заранее;

не иметь несколько одновременно открытых кредитов.

Также простой лайфхак по улучшению кредитного рейтинга — закрыть кредитку, если вы ее не используете.

Прежде чем взять кредит, определитесь, какой вам нужен: целевой или нецелевой. При первом необходимо оформить залог.

Эксперты также объяснили, почему банки могут отказывать в предоставлении кредита. Так, 47% банков отказывают давать ипотеку из-за проблем кредитной истории, 25% — по иным причинам. Меньше всего отказывают из-за плохой кредитной истории и отсутствия подтверждения указанного места работы (18%) или из-за плохой истории и собственного бизнеса (11%).

Ранее 5-tv.ru объяснял, что такое «хорошие» и «плохие» кредиты.