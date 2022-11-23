Один переезд равен трем пожарам. Китайский совет дня на среду, 23 ноября

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Этот день хорош для покупок, а ваше начальство обратит на вас особое внимание.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 ноября?

Среда — очень серьезный день. Важные люди — представители власти, вышестоящие, начальники и супруги захотят призвать вас к порядку и дисциплине. Не сопротивляйтесь. Среда — это не лучший день для конфликтов и демонстрации собственного мнения.

Совет дня: если вы давно планировали дорогостоящую покупку — сделайте это сегодня. Как минимум присмотритесь к вариантам и приценитесь. Энергии среды исключительно благоприятны для покупки недвижимости или любых других ценных приобретений.

Предостережение дня: не стоит на среду планировать большой переезд. Потратите много нервов и что-нибудь по дороге сломается или потеряется. Найдите для этого важного дела более удачную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.