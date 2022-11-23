«Мама собирала бутылки по помойкам»: Евгений Миронов вспомнил о бедности в 90-е

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Актер — не любитель впускать и посвящать кого-либо в личное пространство. Но жуткие 90-е и через много лет будоражат его. Держать те подробности в секрете он больше не смог.

Евгений Миронов впервые раскрыл страшную правду о пережитом. Он, как и многие россияне, в 90-е столкнулся с бедственным положением. Чтобы его семье выжить, приходилось собирать бутылки.

Миронов родился в Саратове в 1966 году в семье водителя и работницы завода по производству елочных украшений. После окончания в 1982 году восьми классов поступил в театральное училище. Через четыре года с успехом закончил и вскоре устроился на работу в местный ТЮЗ. Постепенно актерская карьера пошла в гору. Но грянули «девяностые».

«Я был так увлечен своим делом, что проскочил 90-е, они меня не коснулись. Я уже окончил институт. Я говорю увлеченно, что не видел голод, но мама моя собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты. У нас не было денег. Реально», — признался актер на одном из федеральных каналов.

Юноше тогда помог Олег Табаков, который договорился с театром в Германии о передаче посылок с макаронами, консервами. А когда актер заработал деньги, он купил своей сестре квартиру.

Для него до сих пор семья — самое ценное и важное в жизни. Главенствующую в ней роль занимает любимая мама, которая всех родных собирает под свое крыло на все праздники. А сам Миронов ощущает себя «скорой помощью», всегда готов прийти на помощь близким людям.

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