В Петербурге ребенок пострадал в развлекательном центре: кто за это ответит?

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Регулирование безопасности в местах отдыха администрация часто перекладывает на посетителей.

Компрессионным переломом позвоночника закончился визит в парк развлечений для десятилетней девочки в Петербурге. Тяжелую травму ребенок получил, прыгая на батуте. Теперь нужна длительная и дорогостоящая реабилитация. Но владельцы аттракционов не торопятся выплачивать компенсацию. Можно ли заставить коммерсантов соблюдать закон и не только зарабатывать на экстриме, но и отвечать за безопасность клиентов, выясняла Татьяна Устюгова.

День рождения одноклассника для десятилетней Варвары обернулся госпитализацией. В парке семейного отдыха, где отмечали праздник, девочка с высоты упала головой вниз. В травматологии выяснилось, что у Вари повреждение грудного позвонка. Сейчас она проходит лечение в отделении реабилитации.

«Минимум через три месяца ей разрешат присаживаться на пять минут в день. Когда она вернется в школу, большой вопрос», — рассказала мама пострадавшей девочки Ольга Томшина.

Нужны восстановительные процедуры и специальные реабилитационные приспособления. Все это стоит немалых денег. За выплатой компенсаций мама Варвары обратилась в парк развлечений, где дочь и получила травму.

Руководство организации пошло на диалог. И пообещало передать все необходимые документы для предоставления выплат в страховую компанию. Но прошло уже больше месяца, а вопрос компенсации подвис в воздухе.

«Директор сказала, что идут внутренние процедуры. Сегодня я звонила в страховую компанию, мне сказали, что от этого юридического лица никакие документы об открытии страхового дела не поступали», — отметила мама пострадавшей.

На официальный запрос руководство парка семейного отдыха ответило.

«Мы искренне сопереживаем случившейся ситуации и будем продолжать способствовать ее разрешению во взаимодействии со страховой компанией и родителями несовершеннолетнего», — говорится в ответе администрации парка активного отдыха и спортивного досуга.

Но как долго будет рассматриваться вопрос, администрация парка не пояснила.

Чтобы детский праздник не превратился в кошмар за ваши же деньги, внимательно читайте условия договора или правила посещения развлекательного центра. Например в некоторых организациях в документах прописано, что организация не несет ответственности за присмотр за детьми.

Что это значит, попытались выяснить у сотрудника.

«Вообще у нас были такие прецеденты, когда что-то случилось, и потом возмещали ущерб при предъявлении чеков», — рассказала девушка.

Но юристы поясняют: такие правила находятся вне правового поля.

«В этой ситуации, несмотря на то, что в правилах поведения на этом аттракционе указаны нормы, которые не позволяют нести ответственность этой организации за ненадлежащее оказание услуг, эти нормы не применяются, потому что они противоречат закону, в частности закону о защите прав потребителя», — объяснил адвокат Алексей Горичев.

Между тем, только за первую неделю октября в полиции Петербурга зафиксировано как минимум четыре случая травмирования детей в батутных центрах. Мама Вари Томшиной пускать это дело на самотек не собирается и уже в ближайшее время планирует написать заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку парка семейного отдыха.