«Надоел уже»: президент Польши Дуда устал от украинского коллеги Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Damian Klamka; 5-tv.ru

Президент Польши, не заподозрив неладное, в телефонном разговоре с российскими пранкерами признался в истинном отношении к Зеленскому и своих страхах.

Президент Польши Анджей Дуда изрядно подустал от украинского лидера Владимира Зеленского. Это он подтвердил в телефонном разговоре с якобы президентом Франции Эммануэлем Макроном. Хотя на самом деле на том конце провода с ним общались пранкеры Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов — Прим. ред.) и Лексус (настоящее имя Алексей Столяров — Прим. ред.). Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказали известные блогеры.

«Перед этим он сказал, что боится взрывов на АЭС, ведь это может грозить уже другой ядерной катастрофой. Поэтому когда он об этом сказал, мы подчеркнули, что Зеленский уже надоел всем сторонам конфликта. Его это нисколько не смутило», — рассказал Лексус.

При этом они выяснили, что польский президент, несмотря на непрекращающуюся помощь Украине, все же не хотел доводить дело до прямого военного конфликта с Россией.

«Он как заявлял о поддержке Украины, так и будет заявлять. Одно дело - говорить, что ты поддерживаешь Украину и не любишь Россию, другое — воевать непосредственно с Россией. Дуда не хотел бы быть участников военных действий с РФ», — добавил Лексус.

Вместе с тем пранкеры отметили, пообщаться с Дудой им удалось практически сразу после падения ракет в Польше. В тот момент у президента страны было много звонков. Пранкеры решили воспользоваться ситуацией и узнать его настрой по происходящему в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Польша оправдалась за беседу Дуды с фантомным Макроном.