Илон Маск обвинил американские СМИ во лжи о падении украинской ракеты в Польше
Илон Маск заявил, что Associated Press распространяла ложные сведения о падении ракеты в Польше
Фото: Patrick Pleul / ТАСС
Такое искажение информации чуть не привело к серьезнейшим последствиям и эскалации конфликта.
Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск обвинил издание Associated Press в дезинформации, которую СМИ распространяло на его платформе. Как сообщил Маск, издание распространяло ложные сведения об упавших в Польше ракетах до официальных сообщениях об инциденте.
Громкое заявление бизнесмен сделал в диалоге с пользователями соцсети, опровергая информацию о блокировке аккаунтов по политическим и идеологическим причинам.
«Не существует ни одного перманентного бана даже самого крайне левого аккаунта, извергающего полную ложь. Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое имело серьезные последствия для эскалации конфликта», — написал Илон Маск.
Журналиста Associated Press, кстати, уже уволили за статью об инциденте с ракетой в Польше.
Несколько дней назад на польскую территорию вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же сообщил, что ракеты — российские, но первая же информация с места происшествия показала, что на польскую территорию упали снаряды ВСУ. После этого многие начали подозревать украинские власти в намеренной провокации, а сам глава государства подвергся за скоропалительные выводы критике не только от журналистов и общественности, но и от президента США Джо Байдена, властей Польши и французских политиков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский поднял НАТО в пять утра «для войны с Россией».