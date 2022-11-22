«Появляется на обложках»: эксперт Кнутов раскрыл, кто и когда сменит Зеленского

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Формальным поводом для отставки главы Незалежной станет крупное поражение украинской армии.

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского готовятся отправить его в отставку и даже нашли ему замену — главкома украинской армии Валерия Залужного. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я думаю, что гражданину Зеленскому готовят замену в лице Залужного, и это хорошо просматривается. Так что, вполне возможно, Зеленского скоро попросят уйти в отставку», — сказал он.

Эксперт указал на то, что в последнее время Залужный со своей семьей появляется на обложках ведущих западных изданий не реже Зеленского с супругой. Кроме того, главком раздает иностранным СМИ довольно большое количество интервью.

«Причем ему разрешают говорить все. Последнее его заявление было в духе того, что, если киевская власть решится на заключение мирного соглашения (с Россией — Прим. ред.), то мы, военные, сделаем все, чтобы такого соглашения не было», — отметил Кнутов.

Формальным поводом для отставки Зеленского станет крупное поражение украинской армии, считает эксперт. Кнутов напомнил, что именно глава Незалежной всегда выступал главным «ястребом» и инициатором активных боевых действий, тогда как главком, наоборот, занимал в этом вопросе сдержанную позицию и демонстративно ее подчеркивал.

«Так что в случае поражения ВСУ Зеленского могут сделать козлом отпущения вместо Залужного, перевести на него стрелки и вынудить уйти в отставку», — заключил эксперт.

Ранее политолог Александр Перенджиев в комментарии 5-tv.ru предупредил о новых провокациях Зеленского, подобных ракетному удару по польской терртории.