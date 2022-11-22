Россияне теперь не смогут проехать транзитом через Чехию

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Теперь гражданам России необходимо будет оформить специальную транзитную визу для аэропорта.

Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан России, об этом говорится на сайте чешского посольства.

«Консульский отдел посольства Чешской Республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в Постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан РФ», — говорится в сообщении.

Россиянам нужно будет оформить специальную транзитную визу для аэропорта.

Чехия с 25 октября запретила въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Решение было принято на заседании правительства страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чехия не хочет видеть россиян, путешествующих с целью туризма, спорта или культуры. И то, какая именно страна выдала им Шенген, не будет играть роли.

Исключение сделано лишь для тех, кто направляется в деловую поездку или на лечение: их ограничение не коснется.