Красивые, но токсичные: каким знакам зодиака не стоит быть вместе

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Многие токсичные отношения в паре происходят по сценарию «удав-кролик». Однако с виду они могут показаться «идеальными».

Иногда бывает так, что двое влюбленных смотрятся вместе настолько идеально, что прохожие издалека чувствуют их ауру. Однако все это только на первый взгляд, ведь на самом деле, многие из таких пар совсем не могут ужиться вместе.

По мнению экспертов, такие отношения можно еще назвать «удав-кролик».

Так какие из знаков зодиаков сто процентов подходят друг другу внешне, но никогда не смогут быть вместе?

Овен и Скорпион

Овен всегда активен и креативен, а поэтому в отношениях он всегда — подавляющий другого. Тяжело будет приходиться Скорпиону. Однак если же «удавом» выступает Скорпион, то тяжело придется вспыльчивому Овну. Вообще, у этих двоих очень яркие интимные отношения, но на этом вся идиллия, видимо, и заканчивается.

Телец и Стрелец

В этих отношениях чаще всего «удавом» выступает Телец. А вот хладнокровному и свободолюбивому Стрельцу в этих отношениях всегда будет не очень-то и комфортно. Могут же «давить» и сами Стрельцы, и тогда они просто вцепятся мертвой хваткой в своего Тельца, не позволяя ему сделать свободный вдох.

Близнецы и Козерог

Близнецы — это «кролики». И могут очень долго терпеть напор Козерога. В первое время партнеры дают друг другу достаточно свободы, но потом Козерог «включает» свой всепоглощающий контроль, твердость и самоуверенность. Как только Близнецам это надоест, взаимоотношения дадут трещину.

Гораздо реже в роли удава выступают Близнецы. В таком союзе нет ничего, кроме взаимных обвинений и упреков, унижений и неготовности идти на компромисс.

Рак и Водолей

Водолеи очень деспотичны и могут за секунду ранить своего любимого. Рак в таких отношениях всегда в роли «кролика. Если же наоборот, Водолей становится «кроликом», то Рак будет подавлять его и буквально не давать дышать и развиваться. Между ними царят только манипуляция и скандалы.

Лев и Рыбы

Львы всегда наготове, если необходимо подавить партнера и начать ссору. Рыбы в данном случае избирают себе роль «кроликов». Лев всегда чрезмерно требователен и критичен, не позволяет иметь собственные границы и свободу выбора. Гармония в этих взаимоотношениях отсутствует. Плохо то, что Рыбы из-за своей мягкости и нерешительности не смогут первыми хлопнуть дверью. Они до последнего будут делать вид, что все хорошо, и сами в это пытаться верить. В итоге они становятся тенью своего партнера, у которой нет своего собственного «я».

Дева и Овен

Если в таком союзе «удавом» является Дева, то она способна подавить своей патриархальностью Овна. Быстрый и горячий Овен долго такого отношения не потерпит и сбежит без оглядки.

Однако если Дева выступит в роли «кролика», то у этих двоих есть шансы договориться. Если только Овен будет главным, а Дева подстроится под него.

Весы и Телец

В этой паре все сложно, потому что их темпераменты очень схожи. Однако есть и плюсы — шансы на счастье и свободную самореализацию. Телец правит — Весы подчиняются. Однако такая идиллия быстро надоедает тем, кто все-таки хочет хотя бы немного предсказуемости.

Если же Весы являются в таком союзе «удавом», то они станут полностью подавлять Тельца. В том числе, лютой ревностью, по поводу и без повода. Телец точно не выдержит долго такой внутренней дисгармонии. Он первый разорвет эти отношения.

Скорпион и Близнецы

Скорпионы очень амбициозны, и Близнецы со своей двойственностью могут нанести душевные раны своему возлюбленному.

Если же в роли «удава» выступает Скорпион, то Близнецы для него будут ничем иным, как временной игрушкой. В таком союзе будут решать судьбу отношений именно Скорпионы.

Стрелец и Рак

Стрельцы независимые и дерзкие, Раки — семейные и тихие. Этому союзу суждено просуществовать очень короткий срок. В такой паре давит именно Стрелец. Рак уйдет по-тихому и хлопать дверью не будет. Но и больше не откроет Стрельцу.

Ракам не суждено стать «удавами» в таких союзах, ведь Стрельцы все равно их быстро переиграют.

Козерог и Лев

Тут все еще более сложно, чем у остальных знаков зодиаков. Земной Козерог не потерпит давления со стороны амбициозного Льва. Оба партнера стремятся к самореализации и уверенным позициям в обществе, они не готовы играть второстепенную роль как в профессиональной сфере, так и дома.

Козерог и Лев — в равной степени «удавы». Оба упрямы и независимы и уживаться под одной крышей вообще не смогут.

Водолей и Дева

Мечтательные Водолеи — по жизни философы, которые не смогут долго быть во взаимоотношениях с мнительными и медлительными Девами. Долгие раздумья и сомнения Девы нервируют Водолея.

Более того, Водолей очень любвеобильный, и как только ему вконец наскучит этот «медленный» союз, он просто уйдет, даже не попрощавшись, в более легкие и активные отношения.

Рыбы и Весы

Здесь чаще Рыбы исполняют роль жертвы и даже обслуживающего персонала. В таких отношениях развиваются только Весы, которые очень ловко манипулируют партнером и четко осознают свою выгоду. Рыбы снова ведут себя безвольно и первыми не решатся разорвать такие неправильные и токсичные взаимоотношения, считают эксперты.